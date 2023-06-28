В СВО на Украине участвуют более 5,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска

Об этом 28 июня рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов на заседании президиума Совета при президенте по делам казачества.

В ходе совещания атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда отметил, что в зоне СВО боевые задачи выполняют порядка 20 тыс. казаков в составе 15 добровольческих отрядов. Для них закупили оборудование и экипировку на 558 млн рублей.

«Кубанские казаки по численности участников спецоперации среди других реестровых войск занимают первое место в стране», — отметил он.

Александр Власов добавил, что в специальной военной операции участвуют более 5,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска.

«Это воины, которые во все времена и эпохи защищают верой и правдой свою страну, ее суверенитет, безопасность и территориальную целостность. На постоянной основе продолжаем оказывать гуманитарную помощь участникам спецоперации, поддерживать семьи казаков-добровольцев», — рассказал вице-губернатор.

Также на заседании атамана Кубанского казачьего войска наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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