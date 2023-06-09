За присвоение премий сотрудников будут судить главврача и бухгалтера медучреждения на Кубани

В полиции Белореченска завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении двух сотрудниц медицинского учреждения.

По данным следствия, 53-летняя главврача медучреждения вместе с 61-летней главным бухгалтером присвоили 240 тыс. рублей премий, которые были начислены восьми сотрудникам организации, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых до суда отпустили под подписку о невыезде. Расследовании завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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