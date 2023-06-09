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За присвоение премий сотрудников будут судить главврача и бухгалтера медучреждения на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-prisvoenie-premij-sotrudnikov-budut-sudit-glavvracha-i-buhgaltera-meduchrezhdeniya-na-kubani
За присвоение премий сотрудников будут судить главврача и бухгалтера медучреждения на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Белореченска завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении двух сотрудниц медицинского учреждения.

По данным следствия, 53-летняя главврача медучреждения вместе с 61-летней главным бухгалтером присвоили 240 тыс. рублей премий, которые были начислены восьми сотрудникам организации, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых до суда отпустили под подписку о невыезде. Расследовании завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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