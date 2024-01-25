За превышение полномочий и кражу экс-полицейские в Сочи получили штрафы

Инцидент произошел в июле 2021 года в городе курорте.

Установили, что оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков Сочинского ЛУ МВД на транспорте провели личный досмотр мужчины. Тот отдал им 75 тыс. рублей.

Полицейские забрали деньги себе и распорядились ими по своему усмотрению, а в установленном порядке полученные средства не оформили.

Возбудили уголовные дела о краже и превышении полномочий, материалы передали в суд. В ходе заседания подсудимые вину полностью признали и раскаялись в содеянном, а также возместили причиненный ущерб и пожертвовали средства детскому учреждению.

С учетом всех обстоятельств суд назначил экс-полицейским штрафы в размере 130 и 120 тыс. рублей. Оба лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах РФ сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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