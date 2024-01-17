Главе села в Краснодарском крае грозит до 7 лет колонии за превышение полномочий

Оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении 51-летнего главы Рудьевского сельского поселения в Отрадненском районе осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и МВД.

Главу села обвиняют в шести случаях превышения должностных полномочий по ч. 2. ст. 286 УК РФ и шести эпизодах служебных подлогов по ч.2 ст. 292 УК РФ.

По версии следствия, в 2021 году глава Рудьевского сельского поселения незаконно давал указания о внесении данных в похозяйственную книгу для оформления земельных участков взамен на бесплатную юридическую помощь от местного жителя. В результате его действий из государственной собственности выбыло шесть участков общей площадью около 30 тыс. кв. метров.

Материальный ущерб Отрадненскому району составил 1,6 млн рублей. Его уже возместили в полном объеме.

Подозреваемый глава села полностью признал свою вину. За превышение полномочий и служебные подлоги ему грозит до 7 лет лишения свободы. Материалы заведенного на него уголовного дела передали для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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