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За повторную езду в нетрезвом виде у водителей конфисковали 12 автомобилей в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-povtornuyu-ezdu-v-netrezvom-vide-u-voditelej-konfiskovali-12-avtomobilej-v-krasnodarskom-krae
За повторную езду в нетрезвом виде у водителей конфисковали 12 автомобилей в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С начала года соответствующие приговоры вынесли суды Кавказского, Темрюкского, Усть-Лабинского, Выселковского, Кущевского и Новопокровского районов.

С января по апрель сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края передали в суд 1 тыс. 457 материалов за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, за нарушение ПДД водителями, ранее подвергнутыми административному наказанию и лишенными прав, а также за управление автомобилем водителями, лишенными прав.

В 12 случаях суды приняли решение о конфискации автомобилей в доход государства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.

В Кущевском районе по решению суда конфисковали автомобиль марки Opel Astra у 36-летнего местного жителя. Он сел за руль в нетрезвом виде после того, как получил административное наказание за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. В 2021 году его лишили права управления автомобилем на 1 год и 8 месяцев и выписали штраф в 30 тыс. рублей. Однако принятые меры не помешали мужчине повторно сесть за руль в 2022 году.

Кроме конфискации машины суд приговорил его к 300 часам обязательных работ и лишению права управления автомобилем на два года.

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