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За последние пять лет реальные зарплаты в России выросли на 22,1%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-poslednie-pyat-let-realnye-zarplaty-v-rossii-vyrosli-na-22-1
За последние пять лет реальные зарплаты в России выросли на 22,1%
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 29 марта заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По предварительной информации Росстата, реальная средняя месячная начисленная заработная плата в 2022 году по отношению к 2021 несколько снизилась — на 1%. При этом четвертый квартал демонстрирует динамику увеличения реальной заработной платы», — сказала Голикова.

При этом даже по предварительным данным реальная зарплата выросла в 22 регионах, наибольший рост — в Сибирском и Уральском федеральных округах.

«Совокупный рост реальных заработных плат за последние пять лет составил у нас 22,1%, но это пока предварительные данные», — отметила вице-премьер.

Данные по зарплате Росстат уточнит в мае. Ожидается, что по прошлому году в целом будет небольшой рост реальной заработной платы. Кроме того, с учетом запланированных на 2023 год мер по России ожидается устойчивый рост зарплаты и реальных доходов, сообщает РИА «Новости».

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