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За попытку сбыта почти 8 кг метадона закладчик получил 14 лет колонии на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-popytku-sbyta-pochti-8-kg-metadona-zakladchik-poluchil-14-let-kolonii-na-kubani
За попытку сбыта почти 8 кг метадона закладчик получил 14 лет колонии на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приезжий из Приморского края согласился на работу наркокурьера для распространения закладок. Его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что в феврале 2024 года мужчина в мессенджере связался с неизвестным лицом, который предложил ему заниматься распространением наркотиков за вознаграждение. Приезжий получил сведения от куратора, где находится закладка, и забрал ее. После этого его сразу задержали правоохранители.

У злоумышленника изъяли 35 пакетов с метадоном общей массой почти 8 кг. За каждый килограмм перевезенных и разложенных по точкам наркотиков «работодатель» обещал ему по 50 тыс. рублей.

Каневской районный суд признал мужчину виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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