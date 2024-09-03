За попытку сбыта почти 8 кг метадона закладчик получил 14 лет колонии на Кубани

Приезжий из Приморского края согласился на работу наркокурьера для распространения закладок. Его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что в феврале 2024 года мужчина в мессенджере связался с неизвестным лицом, который предложил ему заниматься распространением наркотиков за вознаграждение. Приезжий получил сведения от куратора, где находится закладка, и забрал ее. После этого его сразу задержали правоохранители.

У злоумышленника изъяли 35 пакетов с метадоном общей массой почти 8 кг. За каждый килограмм перевезенных и разложенных по точкам наркотиков «работодатель» обещал ему по 50 тыс. рублей.

Каневской районный суд признал мужчину виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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