Рисовавшего рекламу наркомагазина «художника» и его водителя задержали в Сочи

Жители поселка Красная Поляна начали жаловаться в полицию на появляющиеся на улицах граффити с рекламой продажи наркотиков.

Сотрудники уголовного розыска вычислили личности вандалов и задержали их. Злоумышленниками оказались двое приезжих из Санкт-Петербурга. Гости курорта работали в тандеме: один рисовал граффити с рекламой наркотиков, второй — возил его и охранял, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

В отношении мужчин составили административные протоколы, после чего их поместили в камеру для задержанных. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение.

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