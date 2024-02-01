За попытку похитить у фирмы 5,6 млрд рублей будут судить жителя Краснодара

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя о покушении на мошенничество.

По данным следствия, мужчина ввел в заблуждение суд и пытался незаконно взыскать с коммерческой организации более 5,6 млрд рублей. Злоумышленник знал о том, что у фирмы есть долг по договору субподряда и заключил соглашение об уступке права требования. После этого предоставил в суд ложный иск о взыскании с организации долга в свою пользу.

Суд иск удовлетворил, но похитить деньги злоумышленник не успел, так как руководитель фирмы заподозрил обман и обратился в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, подозреваемого поместили под стражу. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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