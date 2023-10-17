За попытку дать взятку полицейскому житель Новороссийска получил 3 года колонии

Приговор по делу о покушении на дачу взятки полицейскому в октябре вынес Приморский районный суд.

По данным следствия, в июне 2022 года водитель грузовика пьяный ехал за рулем. Его остановили сотрудники ДПС. Оказалось, что у водителя не было прав и накладной на перевозимый алкоголь.

Грузовик изъяли и вместе с товаром отправили на временный пост ДПС. Мужчина по телефону сообщил о своем задержании работодателю. Тот приехал на место, чтобы решить вопрос, и предложил оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД России по Новороссийску 100 тыс. рублей взятки. Сотрудник полиции от денег отказался.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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