На Кубани завели дело на полицейских, избивших мужчину за отказ ехать в отдел

Преступление произошло в августе в Красноармейском районе. Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в тот день участковый и оперуполномоченный полиции приехали домой к местному жители и предложили ему проехать с ними в отдел МВД для дачи показаний. Они подозревали его в краже деталей с кирпичного завода. Однако мужчина отказался ехать в отдел полиции. После этого правоохранители надели на него наручники и применили насилие, не имея достаточных оснований для этого.

В результате действий полицейских здоровью задержанного мужчины был причинен вред средней тяжести. Потерпевший обратился с заявлением в Следственный комитет, чтобы добиться справедливости.

Изучив все обстоятельства произошедшего, следователи завели на полицейских, избивших мужчину, уголовное дело о превышении должностных полномочий. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Сотрудникам МВД предъявили обвинение и заключили под стражу. На время расследования их отстранили от занимаемых должностей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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