Начальника МРЭО ГИБДД заподозрили в превышении полномочий при выдаче «красивых» номеров на Кубани

В Белореченском районе возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении 42-летнего начальника МРЭО № 6 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Преступление выявили во время проверки прокуратуры Краснодарского края после того, как в ведомство обратилась женщина и сообщила о том, что сняла с учета свою машину и попросила сохранить за ней госномера, но их перепродали. Во время проверки прокуратура установила, что начальник МРЭО присвоил госномера другому автомобилю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки передали в следственные органы. Во время расследования установили, что в ноябре 2022 года к начальнику МРЭО, который обслуживал Горячий Ключ, Белореченский и Апшеронский районы, обратился знакомый с просьбой за деньги выдать «красивые» номера. Начальник МРЭО знал о том, что в его подразделении хранятся такие номера. Он поручил своему подчиненному по заведомо подложным договорам купли-продажи перерегистрировать номера на знакомого. После этого подозреваемый получил несколько тысяч рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Расследование продолжается. В ходе следствия дадут юридическую оценку действиям всех участников противоправной схемы.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Также будет дана правовая оценка действиям граждан, имеющим отношение к вышеуказанному противоправному деянию, в том числе представлявшим соответствующие документы, необходимые для регистрационных действий», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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