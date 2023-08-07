За полтора месяца более 210 незаконных конструкций демонтировали в Краснодаре

С конца июня краевой центр очистили от 123 незаконных гаражей, ларьков и других сооружений. Также демонтировали 90 незаконных информационных стендов и 4 рекламных щитов.

Глава Краснодара Евгений Наумов во время аппаратного совещания поручил совместно с полицией и ресурсниками проверить, каким образом незаконные объекты подключаются к коммунальным сетям.

«Мы уже говорили о необходимости выработать такую систему, чтобы у недобросовестных жителей сложилось четкое представление: потратили деньги, поставили свой объект — максимум через две недели мы его демонтировали. Иначе они остаются в плюсе. И надо проработать вопрос: на основании каких документов подключают к сетям все эти незаконные объекты. Если подкладывают «липовые» документы — это уже уголовная ответственность», — подчеркнул мэр

До конца года город очистят еще от 60 рекламных щитов, 300 информационных стендов и 200 нестационарных торговых объектов. Вместе с тем продолжится работа по демонтажу незаконных построек. Кроме того, фасады на магистральных улицах краевой столицы продолжают приводить к единому стилю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре запретили вывески на иностранных языках. Как к этому отнеслись предприниматели.