За полгода в потребсфере Кубани реализовали 11 инвестпроектов на 3,2 млрд рублей

Благодаря этому удалось создать порядка 400 новых рабочих мест. Сейчас в стадии реализации — 60 проектов на 41,6 млрд рублей.

Так, в регионе продолжается строительство 25 объектов торговли и 11 придорожного сервиса, 13 логистических и распределительных центров, в том числе в Сочи появится два торговых комплекса. В крае скоро заработают шесть новых кафе и ресторанов, а также четыре автозаправочные станции.

«Потребительская сфера остается привлекательной для инвесторов. Вместе с тем это важное звено для комфорта жителей населенных пунктов», — подчеркнул глава краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Руководитель ведомства отметил, что появление новых кафе, парикмахерских и различных магазинов повышает качество жизни кубанцев.

Так, три крупных проекта реализуют в Новороссийске. Речь идет о универсальном складе продовольственных товаров, производственно-логистическом комплексе по приемке, хранению и переработке сельхозпродукции, а также о складском комплексе для продуктов питания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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