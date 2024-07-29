С начала года предприятия потребсферы перечислили в бюджет Кубани 33 млрд рублей
Потребительская сфера заняла первое место по налоговым отчислениям среди всех отраслей экономики Краснодарского края по итогам первого полугодия.
По словам руководителя краевого департамента потребительской сферы Романа Куринного, за 6 месяцев предприятия отрасли перечислили в краевую казну 33 млрд рублей. Это на 489 млн рублей больше, чем за тот же период в прошлом году.
«Оборот предприятий за первое полугодие достиг почти 3 трлн рублей. Наибольший вклад в развитие отрасли вносит торговля — оптовая и розничная», — добавил Куринный.
Доля предприятий отрасли в общем объеме налоговых отчислений составила 13%. Объем оптовой торговли достигает 1,5 трлн рублей, розничной — почти 1,3 трлн рублей, бытовых услуг населению — почти 65 млн рублей, общепита — 60 млн, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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