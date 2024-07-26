Лучших работников сферы торговли наградили в Краснодаре

Накануне Дня работника торговли, который отмечают 27 июля, в краевой столице прошло заседание коллегии регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

В ходе встречи обсудили итоги по основным направлениям: торговля, придорожный сервис, онлайн-торговля, ресторанный бизнес и рынок алкоголя. В последние годы сфера устойчиво растет как по прибыли, так и по отчислениям в бюджет.

«3 трлн ― это оборот предприятий с ростом 13% к прошлому году, 33 млрд ― это предприятия перечислили в бюджет региона и заняли первое место. Впервые мы заняли первое место среди всех отраслей», ― отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

На заседании отметили, что во всех сферах ощущается кадровый голод. Причина ― отношение к профессии, как к подработке. По итогу заседания наградили лучших работников торговли.

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