В этом году на Кубани открыли более 170 магазинов, кафе и ресторанов

Предприниматели ввели в эксплуатацию 171 объект потребительской сферы.

Розничная торговля в регионе продолжает развиваться стремительными темпами, отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный. Из общего числа новых открытых объектов ― 83% приходится именно на магазины.

«Семь процентов ― это предприятия по ремонту и обслуживанию автомобилей, еще 7% ― объекты бытового обслуживания населения. Оставшиеся 3% ― новые кафе и рестораны», ― добавил Куринный.

Всего в крае действуют свыше 90 тыс. объектов потребсферы. В них работают порядка 607 тыс. человек.

По итогам прошлого года предприятия отрасли перечислили в бюджет Кубани 77 млрд рублей , заняв первое место по налоговым отчислениям среди всех отраслей экономики региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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