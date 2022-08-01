За полгода стоимость бензина в Краснодарском крае снизилась на 0,5%

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Согласно исследованию, проведенному на основе данных Росстата, Кубань занимает 48 место в рейтинге регионов по доступности бензина.

На среднюю зарплату в Краснодарском крае можно приобрести 779 л бензина марки АИ-92. Его средняя цена в июне составляла 47,8 рублей за литр. За первое полугодие стоимость топлива в крае снизилась на 0,5%.

Больше всего бензина на среднюю зарплату можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4 тыс. л по цене 43,9 рублей за 1 л. С начала года цена упала на 10,2%. Также в лидерах Москва — 2,1 тыс. л. Средняя цена бензина 47,7 рублей за 1 л. Отмечается, что в столице стоимость топлива с начала года выросла на 1%. Бронзу рейтинга получила Чукотка — 1,9 тыс. л (60 рублей за 1 л, цена с начала года не менялась).

Адыгея заняла 74 позицию рейтинга. Там на среднюю зарплату можно купить 661 л бензина марки АИ-92. Средняя стоимость топлива в июне — 48,6 рублей за 1 л. Цена с начала года поднялась на 3,5%. На 73 месте — Крым (665 л бензина по средней цене 51,2 рублей за 1 л.) В Севастополе на среднюю зарплату можно приобрести 685 л топлива. Цена в июне— 50,7 рублей за 1 л, сообщает РИА «Новости».

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