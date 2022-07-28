Краснодар вошел в топ-15 городов РФ по устойчивому развитию

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Оценку городов рассчитывали с помощью 22 показателей по 3 направлениям: экологическое, социальное и качество управления.

По результатам расчета города распределили по четырем уровням: наивысший, очень высокий, высокий, приемлемый.

Краснодар вошел в группу с наивысшим уровнем. У города наивысшие показатели в социальном блоке. Он стал лидером по числу лечебно-профилактических организаций на 10 тыс. человек населения и занял второе место по обеспеченности населения жильем. В общем рейтинге социального развития Краснодар занял третью строчку.

В блоке качества управления столица Кубани не заняла высшие места. Однако составители рейтинга назвали город лидером по открытости бюджетных данных (более 90%). Наиболее экологичным городом Краснодар также не стал. Показатель озеленения в нем оказался менее 10%, сообщает «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар вошел в ТОП-5 самых зеленых городов-миллионников.