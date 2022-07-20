Краснодар вошел в ТОП-5 самых зеленых городов-миллионников
Общество
20.07.2022 07:47
По итогам исследования, проведенного в городах с населением более миллиона человек, Краснодар занял вторую строчку в рейтинге самых зеленых городов. Все миллионники оценивались по общей площади парков, скверов, зеленых насаждений, лесопарков и садов.
Лидером оказалась Пермь. По данным экспертов, 56% территории этого города занимают парки, скверы и сады. Краснодар, по мнению аналитиков, покрыт зеленью на 46%. Далее в топ-5 расположились Уфа (39%), Воронеж (38%) и Новосибирск (35%).
Во вторую пятерку рейтинга вошли Москва, Красноярск, Челябинск, Санкт-Петербург и Самара, сообщает пресс-служба аналитической компании Marketing Logic.
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