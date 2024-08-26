За полгода объем интернет-торговли на Кубани увеличился на 43%

Об этом сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли. Так, согласно их данным, с января по июль этого года кубанцы заказали в интернете товаров на 192 млрд рублей.

Чаще всего жители края приобретают онлайн товары для дома и мебель — на эту категорию приходится 16% от суммы всех покупок, рассказал руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

«Далее следуют одежда и обувь — 15%, цифровая и бытовая техника — 14%, продукты питания — 12%, товары для красоты и здоровья — 7%», — добавил он.

Также в число самых продаваемых категорий в интернете в первом полугодии вошли автозапчасти, автоаксессуары, инструменты и цифровые товары.

При этом на Кубани на интернет-торговлю приходится более 15% в общем объеме розничных продаж. В 2023 году этот показатель был ниже 12%.

К слову, по объемам онлайн-покупок Кубань среди всех субъектов страны занимает 4 место. Опережают регион только Москва, Московская область и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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