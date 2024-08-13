На юге России спрос на питьевую воду вырос на 15% из-за аномальной жары

Об этом в интервью «РБК ТВ Юг» рассказал президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

По словам эксперта, высокие температуры, которые в этом году фиксировали в ЮФО и СКФО, привели к ощутимым всплескам спроса на упакованную воду относительно прошлого года.

«По отдельным позициям — до 15%. Один из крупнейших производителей минеральной воды в этом году продал 23,5 млн л за месяц. Это серьезный рекорд. В прошлом году продажи были на уровне 20 млн л», — сообщил Максим Новиков.

Он отметил, что, согласно статистике продаж, южные регионы страны чаще делают выбор в пользу более сладких напитков, чем жители севера. При этом из-за жаркого лета на южан приходится почти пятая часть от всего общероссийского производства.

«На сегодняшний день мы можем сказать, что Юг и Северный Кавказ являются очень мощным центром безалкогольных напитков и упакованной воды. До 15-20% от общероссийского объема производства приходится на эти два федеральных округа», — рассказал Новиков.

Кроме того, эксперт добавил, что с уходом ряда международных брендов с территории России производители из смежных сегментов также занялись производством упакованной воды и напитков. Он привел в пример компанию «Абрау-Дюрсо», которая сделала это заблаговременно, а теперь расширяет свои линейки, сообщает «РБК Краснодар».

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