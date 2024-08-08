За полгода более 200 «шумных» водителей привлекли к ответственности на Кубани

Речь идет о владельцах автомобилей без глушителей. Инспекторы ГАИ обязали их устранить нарушение.

В случае отказа устранить нарушение в кратчайшие сроки любителям громкого выхлопа грозит аннулирование регистрации на транспорт.

Так, с начала этого года за езду без глушителя без документов на авто уже остались 102 водителя. К примеру, за весь 2023 год по этой же причине провели 243 процедуры аннулирования, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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