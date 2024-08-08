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За полгода более 200 «шумных» водителей привлекли к ответственности на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-polgoda-bolee-200-shumnyh-voditelej-privlekli-k-otvetstvennosti-na-kubani
Видео t.me/gibdd123region

Речь идет о владельцах автомобилей без глушителей. Инспекторы ГАИ обязали их устранить нарушение.

В случае отказа устранить нарушение в кратчайшие сроки любителям громкого выхлопа грозит аннулирование регистрации на транспорт.

Так, с начала этого года за езду без глушителя без документов на авто уже остались 102 водителя. К примеру, за весь 2023 год по этой же причине провели 243 процедуры аннулирования, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: утилизационный сбор на автомобили проиндексируют с 1 октября в 2024 году. Разовый платеж вырастет в рекордные 20 раз к 2025 году и будет составлять почти 670 тыс. рублей.

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