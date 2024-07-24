Утилизационный сбор на автомобили проиндексируют с 1 октября в 2024 году

Разовый платеж вырастет в рекордные 20 раз к 2025 году и будет составлять почти 670 тыс. рублей. Обычным владельцам платить за утилизацию старого автомобиля не нужно. Но, несмотря на это, тысячи автомобилей остаются брошенными по всей стране. Проблема эта стоит остро и в Краснодаре.

Житель Краснодара Виктор Нестяк в 2021 году решил сменить автомобиль. Старую машину 1973 года выпуска сдал в металлолом и получил за нее 14,5 тыс. рублей. Мужчина уверен, что это гораздо выгоднее, чем просто оставить машину ржаветь во дворе.

«Зато у тебя нет ни головных болей, ничего. Организация забрала и весь этот ненужный хлам утилизируют у себя своим способом на территории. Самому разбирать, резать не надо», ― делится Нестяк.

Константин Беклемышев из поселка Победитель точку зрения Виктора разделяет полностью. Автомобили ― его хобби с юности. Константин покупает старые машины и разбирает их на запчасти. По его словам, одна старая машина может спасти жизнь нескольким. Свою «Победу» он также спас от участи автохлама.

«Это один из моих первых автомобилей, в сентябре будет десять лет, как мы вместе. Когда-то это тоже был хлам, который просто людям был не нужен, я его купил, два года работы. Теперь это мой автомобиль на каждый день», ― говорит житель Краснодара Константин Беклемышев

Автохлам ― проблема многих больших городов. Жители Краснодара возмущены бесхозными машинами.

«Такие машины можно встретить практически на каждой парковке. Без номеров, пыльные, оставленные неизвестными хозяевами, они просто занимают место. Внутри бумаги, запасное колесо, разорванные сидения ― это еще самое безобидное из того, что можно найти в таких автомобилях», ― сообщает корреспондент Виктория Саввина.

Такие автомобили ― находка для злоумышленников. Известны случаи, когда в них оставляли закладки и даже взрывчатку. Ответственность придется нести владельцу, бросившему транспортное средство, но штраф собственнику и так грозит, отметили юристы.

«Штраф составляет от 500 до 5 тыс. рублей в зависимости от конкретных видов нарушения. Также по статье за загрязнение окружающей среды владельцу грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей за оставление автохлама на парковке многоквартирного дома», ― рассказывает автоюрист Григорий Колпаков.

Чтобы убрать подобный автомобиль, жители города могут обратиться в органы местного самоуправления, для этого нужно найти владельца, но есть и другой путь. Бесхозным автомобиль могут признать, если на нем отсутствуют госномера, он сильно поврежден и восстановлению не подлежит, а также ― если владелец вовсе отказался от него. Тогда эвакуацию произведут городские службы в срочном порядке.

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