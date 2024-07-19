В Краснодаре с апреля эвакуировали более 3 тыс. неправильно припаркованных машин

Инспекторы дорожно-патрульной службы постоянно проводят рейды. Сегодня они работали в центре города, где водители чаще всего игнорируют правила дорожного движения.

«Наша съемочная группа работает вместе с сотрудниками ГИБДД на улице Карасунской. Именно отсюда пришло наибольшее количество заявок по парковке в неположенных местах. Стражи порядка сразу обнаружили несколько автонарушителей», ― сообщает специальный корреспондент Майкл Шнырев.

«Большинство водителей бросают свои автомобили на проезжей части, невзирая на наличие дорожных знаков, горизонтальной разметки. Оставляя свои транспортные средства на проезжей части, они препятствуют и затрудняют движение других транспортных средств», ― начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения УМВД России по Краснодарскому краю Владимир Петраков.

Владельцу транспорта, отправленного на штрафстоянку, придется заплатить 1,5 тыс. рублей штрафа, а также оплатить услуги эвакуатора в размере 3 тыс. 850 рублей.

«Инспекторы дают заявки по нарушению. В основном, в день ― 5, 8, 10 заявок», ― рассказывает водитель эвакуатора Руслан Березин.

«Улица в центре города. Автомобильный трафик здесь напряженный. Неправильно припаркованные машины создают аварийную обстановку и часто становятся причиной заторов», ― сообщает Майкл Шнырев.

― Мешают машины. Я из двора выйти не могу, у меня чуть-чуть проблема с ногами.

― У нас в городе в любом месте нужно ставить автомобили, потому что места нет. Ты как заложник этой машины — либо заплати, либо у тебя ее увезут.

― Я на скутере, почему мне должно это мешать. Паркуюсь в основном на тротуарах.

«Такие рейды сотрудники ГИБДД проводят регулярно. В итоге с 1 апреля этого года в Краснодаре эвакуировали более 3 тыс. неправильно припаркованных машин», ― рассказывает корреспондент.

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