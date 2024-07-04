В России могут ввести скидку на оплату штрафов за нарушение правил парковки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала соответствующий законопроект.

В документе говорится о том, что регионы смогут воспользоваться правом ввести на своей территории 50% скидку для водителей, если они оплатили штраф за нарушение правил платной парковки в течение 20 дней через электронные сервисы.

Такая скидка уже введена на территории Москвы. В случае принятия законопроекта, поправки внесут в КоАП. Разработкой законопроекта занимались петербургское заксобрание и департамент транспорта. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала инициативу, пишут «Ведомости».

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