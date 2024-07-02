Более 191 млн рублей штрафов заплатили жители Краснодара за неуплату парковки

За первую половину года в бюджет краевого центра поступило 313 млн 107 тыс. рублей от парковочной деятельности.

Из них 121 млн 807 тыс. рублей — от уплаты парковки, еще 191,3 млн рублей — от штрафов за неуплату парковки.

«Дежурное напоминание: платить за парковку дешевле, чем оплачивать штраф», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.

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