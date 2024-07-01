Более 2,3 тыс. машин эвакуировали с улиц Краснодара за нарушение правил парковки

Систему эвакуации автомобилей за нарушение правил парковки запустили в Краснодаре 1 апреля.

«За этот небольшой период с улиц города переместили на штрафстоянку 2 тыс. 389 машин. Все они стояли в неположенных местах и создавали пробки. Заявки в основном поступали из исторического центра города, с Привокзальной площади и магистральных улиц. Например, забирали авто с Красных Партизан, Кубанской Набережной, Садовой и других», — написал в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

По словам главы краевой столицы, в городе постоянно увеличивают число муниципальных парковок. Евгений Наумов отметил, что задача властей города — воспитать культуру вождения, а не просто наказать нарушителей ПДД.

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