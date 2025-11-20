За полгода 34,7 тыс. тонн мороженого произвел Кореновский молочный комбинат

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Вениамин Кондратьев 20 ноября посетили Кореновский молочно-консервный комбинат. Это крупнейшее предприятие по объемам переработки сырого молока.

На предприятии в цехе приемки молока сначала проверяют его качество, затем дегустируют, чтобы убедиться в том, что сырье правильно хранили, а потом запускают в производство. Чтобы производить контроль и выбраковку на месте, приобрели передвижную лабораторию.

Оксана Лут и Вениамин Кондратьев оценили процесс производства мороженого «Коровка из Кореновки», которое стало известным и за пределами страны. В прошлом году получили 55,8 тыс. т продукции, за первое полугодие этого года — 34,7 тыс. т. Его производят из сливок и сгущенного молока только местного производства. Все ингредиенты готовят на комбинате.

Губернатор подчеркнул, что качество молока выходит на первый план. Благодаря тщательному контролю и современным технологиям здесь получается полезный кубанский продукт.

«Все процессы на производстве роботизированы. Важно, что обновление оборудования и расширение мощностей продолжается. Значит, еще большему числу жителей России будет доступна качественная кубанская молочная продукция», — сказал глава региона.

Желающие смогут увидеть все стадии производства мороженого, записавшись на экскурсию. Для этого предприятие планирует развивать промышленный туризм, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

