За похищение бизнесмена и вымогательство посадили двоих жителей Краснодара

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В апреле этого года суд вынес приговор в отношении Артура Короля и Георгия Маркосяна, которых обвиняли в похищении бизнесмена из-за долга.

По данным суда, в марте 2022 года двое мужчин вместе с другими сообщниками похитили бизнесмена. Злоумышленники удерживали пострадавшего в квартире, применяли насилие и «выбивали» из него 12 млн рублей якобы в счет погашения долга. При этом размер долга бизнесмена составлял 4,5 млн рублей, деньги он постепенно выплачивал. Мужчину удерживали около 12 часов, пока его родственники не заявили в полицию. Только после этого бизнесмена отпустили.

Возбудили уголовное дело о похищении человека и вымогательстве. Дело расследовало СУ СК России по Краснодарскому краю.

Суд назначил одному подсудимому 10 лет лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей и ограничением свободы на 2 года, второму — 7 лет и 2 месяца лишения свободы и 1,5 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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