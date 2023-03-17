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За поджог здания УФСИН в Новокубанске мужчине грозит до 5 лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-podzhog-zdaniya-ufsin-v-novokubanske-muzhchine-grozit-do-5-let-kolonii
За поджог здания УФСИН в Новокубанске мужчине грозит до 5 лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Его обвиняют в умышленном уничтожении имущества.

По версии следствия, в ночь на 9 января мужчина шел домой после употребления алкогольных напитков. По пути он внезапно решил поджечь здание УФСИН. Он разбил окно, проник в помещение и при помощи зажигалки поджег документы. В результате загорелось здание. Компьютерная техника и около 300 архивных личных дел осужденных сгорели. Уходя из горящего здания УФСИН, мужчина прихватил с собой 7 личных дел заключенных и выкинул их.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. За умышленное уничтожение имущества ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина поджег филиал УФСИН в Новокубанке, расположенный на улице Кооперативной. Пожарные прибыли на место через 12 минут. Площадь пожара составила 8 кв. метров.

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