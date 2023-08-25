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За поджог военкомата жителя Краснодара посадили на 6 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-podzhog-voenkomata-zhitelya-krasnodara-posadili-na-6-let
За поджог военкомата жителя Краснодара посадили на 6 лет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Южный окружной военный суд 25 августа вынес приговор по делу о покушении на совершение террористического акта.

По данным суда, с 22 по 24 сентября 2022 года мужчина изготовил самодельные зажигательные изделия и пришел с ними к зданию военного комиссариата в Краснодаре. Злоумышленник поджег фитили и поочередно бросил их в окно военкомата. По независящим от поджигателя обстоятельствам пожара не произошло, здание не загорелось.

Суд назначил подсудимому 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

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