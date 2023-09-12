За плохое поведение мать пересадила детей в прицеп к собаке в Тимашевском районе

В полицию 8 сентября поступило сообщение, что по трассе «Тимашевск — Гречаная Балка» едет автомобиль «Нива» с прицепом, в котором сидят двое детей.

Инспекторы выехали на место и остановили машину. В прицепе оказались двое детей и собака. За рулем была мать — она пояснила, что дети плохо себя вели в салоне, поэтому в наказание она пересадила их в прицеп.

На водителя составили административный протокол за нарушение правил перевозки детей. Кроме того, правоохранители собрали материал для передачи в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении ее за неисполнение родительских обязанностей.

«Безопасность ребенка всегда должна быть в приоритете. Каждый родитель обязан соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и в поездках переключаться на «детский» режим вождения, который подразумевает снижение скорости движения и отказ от совершения аварийно-опасных маневров», — сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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