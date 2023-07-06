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Троих детей забрали у неблагополучной матери в Отрадненском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troih-detej-zabrali-u-neblagopoluchnoj-materi-v-otradnenskom-rajone
Троих детей забрали у неблагополучной матери в Отрадненском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении 42-летней местной жительницы возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В ходе проверки установили, что мать троих детей в возрасте от 9 до 14 лет злоупотребляла спиртными напитками. Она не исполняла  родительские обязанности: била детей, за здоровьем одного из детей с сахарным диабетом не следила, как и за наличием у него лекарств. Мальчик сам пытался привести в норму уровень сахара — сам делал инсулиновые инъекции или пил воду с сахаром.

Материалы проверки прокуратура направила в отдел полиции. Уголовное дело возбудили, сейчас проводят следственные действия. Детей поместили в реабилитационный центр, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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