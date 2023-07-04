В Краснодаре за халатность будут судить заведующую детсадом, в котором воспитательница избивала детей

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней заведующей детским садом № 193 «Планета будущего», которую обвиняют в неисполнение своих должностных обязанностей.

По данным следствия, с 1 марта 2022 года по 17 февраля этого года заведующая не контролировала работу одного из воспитателей. В это время воспитатель оскорбляла детей, била их рука и столовыми принадлежностями. От действий воспитателя пострадали 23 ребенка.

Заведующая узнала о том, что сотрудница бьет детей, но не вызвала полицию, а ограничилась увольнением подчиненной, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей в отношении уволенного воспитателя сейчас рассматривается в суде. Уголовное дело в отношении заведующей также направили в Прикубанский районный суд Краснодара.

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