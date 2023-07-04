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В Краснодаре за халатность будут судить заведующую детсадом, в котором воспитательница избивала детей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-halatnost-budut-sudit-zaveduyushhuyu-detsadom-v-kotorom-vospitatelnitsa-izbivala-detej
В Краснодаре за халатность будут судить заведующую детсадом, в котором воспитательница избивала детей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней заведующей детским садом № 193 «Планета будущего», которую обвиняют в неисполнение своих должностных обязанностей.

По данным следствия, с 1 марта 2022 года по 17 февраля этого года заведующая не контролировала работу одного из воспитателей. В это время воспитатель оскорбляла детей, била их рука и столовыми принадлежностями. От действий воспитателя пострадали 23 ребенка.

Заведующая узнала о том, что сотрудница бьет детей, но не вызвала полицию, а ограничилась увольнением подчиненной, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей в отношении уволенного воспитателя сейчас рассматривается в суде. Уголовное дело в отношении заведующей также направили в Прикубанский районный суд Краснодара.

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