За первые семь часов голосования в Краснодарском крае явка составила 9,9%
Политика
09.09.2022 16:15
По данным избирательной комиссии Краснодарского края, общая активность избирателей в регионе на 15:00 9 сентября составила 9,9%.
На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 пройдут сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.
«Приглашаем принять участие в выборах», — говорится в сообщении избиркома Кубани.
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