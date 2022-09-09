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За первые семь часов голосования в Краснодарском крае явка составила 9,9%

Политика
09.09.2022 16:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-pervye-sem-chasov-golosovaniya-v-krasnodarskom-krae-yavka-sostavila-9-9
За первые семь часов голосования в Краснодарском крае явка составила 9,9%
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным избирательной комиссии Краснодарского края, общая активность избирателей в регионе на 15:00 9 сентября составила 9,9%.

На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 пройдут сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

«Приглашаем принять участие в выборах», — говорится в сообщении избиркома Кубани.

Читайте также: первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва.

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