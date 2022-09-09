Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва
Первый заместитель губернатора Краснодарского края 9 сентября принял участие в выборах на избирательном участке в Краснодаре.
По словам Игоря Галася, в регионе сегодня стартовали 102 избирательные кампании.
«Одни из самых значимых выборов — в Законодательное собрание края. Очень многое сделано с прошлым составом депутатского корпуса. Но впереди еще множество задач по социально-экономическому развитию региона. Кубань всегда отличалась высокой явкой на выборах — как федерального, так регионального и муниципального уровней.
Уверен, жители Кубани и в этот раз активно проявят свою гражданскую позицию, отдав голос за кандидатов, которых считают достойными занимать ответственные посты на своих территориях, — сказал Игорь Галась.
С 9 по 11 сентября в регионе будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков. Всего в Краснодарском крае 4,3 млн избирателей, из них около 57 тыс. жителей смогут проголосовать впервые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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