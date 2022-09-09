Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

Политика
09.09.2022 13:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-vitse-gubernator-kubani-igor-galas-progolosoval-na-vyborah-deputatov-zsk-sedmogo-sozyva
Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первый заместитель губернатора Краснодарского края 9 сентября принял участие в выборах на избирательном участке в Краснодаре.

По словам Игоря Галася, в регионе сегодня стартовали 102 избирательные кампании.

«Одни из самых значимых выборов — в Законодательное собрание края. Очень многое сделано с прошлым составом депутатского корпуса. Но впереди еще множество задач по социально-экономическому развитию региона. Кубань всегда отличалась высокой явкой на выборах — как федерального, так регионального и муниципального уровней.

Уверен, жители Кубани и в этот раз активно проявят свою гражданскую позицию, отдав голос за кандидатов, которых считают достойными занимать ответственные посты на своих территориях, — сказал Игорь Галась.

С 9 по 11 сентября в регионе будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков. Всего в Краснодарском крае 4,3 млн избирателей, из них около 57 тыс. жителей смогут проголосовать впервые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: мэр Сочи Алексей Копайгородский проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва
Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
Лондонский мост рухнул: Букингемский дворец официально сообщил о смерти Елизаветы II
Лондонский мост рухнул: Букингемский дворец официально сообщил о смерти Елизаветы II
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. Водоканал Сочи опубликовал «засорный» рейтинг районов курорта
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Приложение для отслеживания транспорта в Краснодаре планируют доработать в течение полугода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях