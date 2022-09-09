Мэр Сочи Алексей Копайгородский проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва
Политика
09.09.2022 11:24
Глава города-курорта Алексей Копайгородский утром 9 сентября принял участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва.
«Новый состав парламентариев определит направления развития, в частности, нашего города на ближайшие пять лет. С народными избранниками мы всегда работаем в тесном взаимодействии. И благодаря этому сотрудничеству инициируются законопроекты, у нас появляются новые инструменты и возможности для развития города, решается большинство вопросов, с которыми наши сочинцы сталкиваются в повседневной жизни», — написал мэр Сочи в Telegram-канале.
В Сочи открылись 244 избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00.
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