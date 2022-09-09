Мэр Новороссийска проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва
Политика
09.09.2022 10:51
Глава города-героя Андрей Кравченко утром 9 сентября посетил свой избирательный участок в Гимназии № 8.
«Я гражданин Российской Федерации — это не только предоставляет огромные возможности, но и накладывает определенные обязательства», — написал мэр в Telegram.
Глава города-героя добавил, что сегодня он одним из первых выразил свою гражданскую позицию.
«Считаю это долгом каждого, кто неравнодушен к судьбе родного города и края. Мы — жители великой страны с великой историей, и наше с вами благополучное настоящее и будущее зависит только от нас», — добавил Кравченко.
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