Мэр Новороссийска проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

Фото пресс-службы мэрии Новороссийска

Глава города-героя Андрей Кравченко утром 9 сентября посетил свой избирательный участок в Гимназии № 8.

«Я гражданин Российской Федерации — это не только предоставляет огромные возможности, но и накладывает определенные обязательства», — написал мэр в Telegram.

Глава города-героя добавил, что сегодня он одним из первых выразил свою гражданскую позицию.

«Считаю это долгом каждого, кто неравнодушен к судьбе родного города и края. Мы — жители великой страны с великой историей, и наше с вами благополучное настоящее и будущее зависит только от нас», — добавил Кравченко.

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