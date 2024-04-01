Кондратьев: нужно развивать и модернизировать промышленные предприятия на Кубани

Развитие одной из ключевых в регионе отраслей обсудили на расширенном планерном совещании под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Кубань не только курортный и аграрный, но и промышленный регион, отметил глава края. По его словам, регион занимает четвертое место в РФ по эффективности реализации промышленной политики, а также первое в ЮФО — по объему отгрузки кубанской продукции. Губернатор подчеркнул, что темпы сбавлять нельзя, следует модернизировать и развивать предприятия.

«Будем продолжать эту работу, привлекать инвестиции, наращивать поддержку производств, заниматься импортозамещением и ориентироваться на экспорт. Для этого нужно, чтобы весь регион, все муниципалитеты в нем работали системно, как одно большое многоплановое предприятие», — добавил он.

Общий рост показателя по отраслям минпрома в январе-феврале составил 118% при 102,9% по промышленности в целом, рассказал первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

«Хорошую динамику обеспечили импортозамещающие отрасли, например, производство транспортных средств и оборудования — начиная с 2021 года оно выросло в 2,7 раза», — отметил замгубернатора.

Кроме того, объем отгрузки продукции за два месяца составил более 80 млрд рублей, что на 36,7% больше аналогичного показателя в прошлом году, отметил министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько. Также в четыре раза выросло производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Производство радиоэлектронной продукции повысилось в три раза, а деревообрабатывающих предприятий и швейных фабрик — вдвое. Такие темпы роста обеспечил комплекс мер поддержки.

По словам Хмелько, за два года стали действовать шесть новых субсидий в рамках отраслевой госпрограммы. Помимо этого, запустили три новых льготных займа и гранты в Фонде развития промышленности Краснодарского края.

«В прошлом году объем господдержки проектов развития промышленных предприятий составил порядка 2,8 млрд рублей. Субсидирование и льготные займы ФРП помогли предприятиям реализовать за год 110 проектов по расширению производств», — рассказал министр.

На Кубани продолжают развивать промышленную инфраструктуру. Так, в прошлом году на это выделили 270 млн рублей. Сейчас в реестре Минромторга РФ семь индустриальных парков и один промтехнопарк, где работают 44 резидента. В планах к 2030 году открыть еще 11 индустриальных парков и семь промтехнопарков. Многие проекты уже реализуются, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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