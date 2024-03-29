Первый промышленный технопарк открыли в Краснодарском крае

Технопарк на базе Армавирского электротехнического завода позволит увеличить мощности завода в производстве электродвигателей малой мощности, трансформаторов тока, а также организовать выпуск электронных устройств и радиоаппаратуры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что промтехнопарк «АЭТЗ» уже включили в реестр Минпромторга РФ.

«Это не только подтверждает статус площадки, но и дает возможность управляющей компании и резидентам воспользоваться федеральными и краевыми мерами поддержки», — рассказал глава региона.

Резидентами промтехнопарка выступят как крупные предприятия, так и предприниматели. Частью технопарка уже стали два производителя. На территории учреждения создают центр прототипирования и центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием.

Краснодарский край поддержит компании субсидиями из бюджета и льготными займами краевого Фонда развития промышленности в случае необходимости, отметил губернатор. Он добавил, что у управляющих компаний промтехнопарков есть возможность компенсировать часть затрат на строительство, реконструкцию и обновление инфраструктуры.

«При условии создания новых рабочих мест резидентам компенсируем половину средств на аренду земли и производственных площадей в границах промтехнопарков», — добавил Кондратьев.

Договор о создании технопарка заключили в прошлом году. Объем инвестиции в реализацию проекта составит 200 млн рублей, а запуск площадки с размещением производств резидентов позволит организовать 500 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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