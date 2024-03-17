Частные инвестиции в промышленный комплекс Кубани за год выросли в 2,6 раза

О развитии промышленных предприятий региона сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что в течение прошлого года промышленные компании региона привлекли инвестиции на общую сумму свыше 46 млрд рублей. Эти средства направили на расширение и модернизацию производств. При этом более 70% от общего объема инвестиций приходятся на фармацевтическую и химическую отрасли.

«Вложения выросли в 2,6 раза в сравнении с 2022 годом. Это говорит о том, что инвесторы оценили возможности и комфортные условия, созданные для развития индустриальных компаний», — сказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что в 2023 году благодаря господдержке на Кубани начали работу девять новых производств.

В производство строительных материалов вложили около 3,2 млрд рублей. Это на 22% больше, чем в 2022 году. Инвестиции в производство цемента и кирпича увеличились в два раза, а гипса — в четыре раза. Строительство новых заводов и модернизацию мощностей ведут в Новороссийске, Отрадненском, Курганинском и Мостовском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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