Путин: в Краснодарском крае очень хорошие показатели по инвестициям

Президент РФ Владимир Путин 7 марта провел рабочую встречу с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Глава государства отметил, что в целом регион развивается в хорошем темпе, по всем направлениям достойные основные показатели. Он уточнил, что также хорошие показатели по инвестициям.

Кондратьев доложил, что для регионов, бизнеса и производителей внутренний рынок стал более доступным. В числе важных составляющих развития — колоссальные меры поддержки, а также возможность наращивать мощности и продавать в своей стране. Он отметил, что важна и инвестиционная составляющая — на Кубани уже построили 7 промышленных парков и еще 7 находятся в стройке.

Президент подчеркнул, что в промышленности у региона 291 заем по ставке 0,1–4% годовых. Губернатор подтвердил, что за время своей работы региональный Фонд развития промышленности выдал на модернизацию производства займов более чем на 7 млрд рублей.

«Я храню вашу резолюцию, где обратился к вам с просьбой создать Фонд развития промышленности, и он создан. Когда начинали, там было 100–500 млн, а сейчас 7,1 млрд рублей. Это деньги, которые пошли на модернизацию предприятий, на то, чтобы они стали современными. Фонд не продает деньги, нам нужны модернизированные предприятия, рабочие места, потом налоги. Поэтому мы держим ставку до 4%, потому что это важно для развития экономики», — сказал Кондратьев.

Он также отметил, что по итогам прошлого года объем реализованной промышленной продукции составил 1,8 трлн рублей. Всего за последние 5 лет объемы отгрузки промпродукции Кубани увеличились на 45%.

Путин подчеркнул, что инвестиции в интенсивно развивающуюся курортную отрасль крайне важны. В Краснодарском крае они выросли с 17,6 млрд до почти 500 млрд рублей.

«Мы запретили строительство жилья в 500 м от моря. Застройщики начали продавать землю отельерам по доступной цене. С момента принятия этого краевого закона в 2020 году в 20 раз увеличились инвестиции в строительство отелей и гостиниц. В крае реализуется 48 инвестпроектов на сумму более 500 млрд рублей. В результате получим примерно плюс 30 тыс. номеров. Этот результат важен для санаторно-курортной сферы как еще одной отрасли экономики нашего региона — здравницы всей страны», — добавил Кондратьев.

В 2023 году Кубань приняла рекордные 18,6 млн отдыхающих. Губернатор отметил, что в круглогодичную здравницу, потому что здесь качественный отдых. Наиболее востребованы 4 и 5-звездочные гостиницы, именно в реализации подобных проектов заинтересованы инвесторы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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