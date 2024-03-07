Кондратьев поблагодарил Путина за реализацию нацпроектов на Кубани

Президент России Владимир Путин 7 марта провел рабочую встречу с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Один из вопросов встречи — строительство социальных объектов. Губернатор заявил, что на реализацию нацпроектов Кубань получила более 260 млрд рублей: такого масштабного строительства социальных объектов в крае еще не было.

«За последние 5 лет построено 75 школ, 2016 года — 90. В крае построено 107 детских садов, с 2016 года — 194. За последние 5 лет построено 160 спортивных комплексов, в период с 2016 года, с момента, когда я стал губернатором — 214 различных спортивных объектов. Принципиально важно то, что Вы сказали в послании: спорт — это норма жизни и надо всем становиться на лыжи. У нас с лыжами сложно на Кубани, но, чтобы спортивные комплексы были в пешей доступности — мы это реализуем. Здесь хотел бы сказать огромные слова благодарности именно за нацпроекты, за их реализацию в нашем крае и эту возможность», — сказал Кондратьев.

Глава региона также отметил, что более половины социальных объектов построили по нацпроектам — 42 школы и 61 детский сад, а также 70 офисов ВОП и ФАПов и 49 спортивных комплексов. Кроме того, благоустроили 1,3 тыс. скверов и парков.

«Не забывайте, пожалуйста, про ФАПы в сельской местности. Это очень важно. Они скромные, небольшие учреждения, но должны быть на достойном уровне. Надо смотреть, конечно, на то, что требует особого внимания», — подчеркнул глава государства.

Губернатор сообщил, что сейчас в регионе строят около 30 школ, параллельно капитально ремонтируют около 30 больниц, уже отремонтировали 43 поликлиники и стационара.

Сейчас на Кубани действуют 12 нацпроектов — «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Культура», «Жилье и городская среда», «Производительность труда», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование», «Цифровая экономика» и «Экология», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Владимир Путин отметил работу главы Кубани Вениамина Кондратьева.