Владимир Путин отметил работу главы Кубани Вениамина Кондратьева

Президент России Владимир Путин 7 марта посетил спортивный кластер «Город спорта» в Краснодаре и пообщался с воспитанниками.

Глава государства отметил работу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева за реализацию проекта «Самбо в школу».

«Такой подарок губернатор вам сделал — настоящий спортивный дворец. Здесь целый город. То, что губернатор сделал по поводу программы «Самбо в школу» — это здорово! У вас хорошая экипировка. Хороший демократичный вид спорта, много дает с точки зрения развития. Здесь целый город: легкая атлетика, плаванье и ледовый дворец. Супер! Все хотят на вас равняться и быть такими же, как вы. Всем успехов в спорте и в жизни. Спорт вам поможет добиваться результатов в жизни не только на ковре, но и в жизни», — сказал Путин.

Президент также пообщался с чемпионкой и призером чемпионатов России и мира по самбо Татьяной Казенюк.

«Ни одна страна в мире не может гордиться такой поддержкой, которую оказываете вы. И это видно на примере нашего родного края, где я родилась, выросла и достигла определенных результатов. Этих результатов не было, если бы не мои наставники, руководство края. Мы работаем одной большой дружной семьей. В каждом районе края строятся центры единоборств, спорткомплексы. «Самбо в школу» работает очень хорошо и с каждым годом колоссальный прирост. Благодарна за вашу позицию в развитии спорта в стране, в крае. Вы для нас — пример и гордость», — сказала спортсменка.

Краснодарский край одним из первых подключился к проекту «Самбо в школу», и сейчас он среди лидеров по развитию этого вида спорта. В нем участвуют почти 800 школ, самбо в них занимаются около 500 тыс. учеников. Каждый третий урок в школе, тренировка по самбо, отметил глава Кубани.

Единую краевую систему самбо создают в регионе с 2019 года. Основа системы — центры единоборств в каждом муниципалитете. Уже построили 26 комплексов, еще 18 находятся в стадии строительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после рабочей встречи в Краснодарском высшем военном авиационном училище Владимир Путин отправился в Дворец самбо, строительство которого завершили недавно. Вместе с президентом новый спортивный объект посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.