Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре

Президент России 7 марта находится в краевой столице с рабочим визитом.

После рабочей встречи в Краснодарском высшем военном авиационном училище Владимир Путин отправился в Дворец самбо, строительство которого завершили недавно. Вместе с президентом новый спортивный объект посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава государства осмотрел Дворец самбо и пообщался с юными спортсменами.

Дворец самбо построили в спортивном кластере на севере Краснодара. Рядом с ним находятся «Баскет-Холл», комплекс «Чемпион», «Ледовый дворец» и «Дворец водных видов спорта». Спортобъект сможет вместить около 3 тыс. зрителей. На первом этаже расположены спортивная арена, тренажерный и разминочный залы. На втором — зоны для сотрудников СМИ и VIP-ложи.

Читайте также: Владимир Путин провел встречу в Краснодарском летном училище. В мероприятии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, а также выпускницы летного училища.