Путин провел встречу в Краснодарском летном училище

Президент России Владимир Путин 7 марта находится в краевой столице с рабочим визитом.

Глава государства провел встречу в стенах Краснодарского высшего военного авиационного училища им. А.К. Серова. В мероприятии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, а также выпускницы летного училища.

Заместитель командующего ВКС РФ Андрей Юдин доложил Путину, что девушки-курсанты КВВАУЛ начинают выполнять полеты на учебно-тренировочных самолетах уже со второго курса. На последнем курсе обучения они выполняют полеты на транспортных самолетах Ил-76 в авиационных полках. Налет девушек составляет около 190 часов.

Путин поздравил девушек-курсантов с наступающим Международным женским днем, вручив им букеты цветов.

«В преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером. Целенаправленно действуете, идете к своей цели», — сказал глава государства.

«В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова глава государства посмотрел, как занимаются девушки-курсанты в учебно-тренировочном комплексе, пообщался и с выпускницами, которые уже заступили на боевое дежурство, о выборе профессии, службе и перспективах карьерного роста женщин в авиации», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет главы государства приземлился в Краснодаре около полудня. Президентский кортеж с премиальным автомобилем Aurus заметили на разных улицах города. Ожидается, что Владимир Путин 7 марта посетит в Краснодаре новый Дворец самбо, построенный на улице Конгрессной.