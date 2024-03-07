Владимир Путин прибыл в Краснодар

Президент России посетил краевую столицу с рабочим визитом 7 марта.

Самолет главы государства приземлился в Краснодаре около полудня. Президентский кортеж с премиальным автомобилем Aurus заметили на разных улицах города.

Владимир Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище им. А.К. Серова. Он опробовал авиатренажер и пообщался с инструкторами и девушками-курсантами летного училища.

Также ожидается, что Владимир Путин 7 марта посетит в Краснодаре новый Дворец самбо, построенный на улице Конгрессной.

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