Водители 7 марта удивились отсутствию пробок в час-пик в Краснодаре

Утром в четверг на дорогах краевой столицы на удивление практически нет заторов.

Сервис «Яндекс Карты» в 8:30 оценил загруженность дорог в Краснодаре в 2 балла из 10. Обычно в утренний час-пик в краевом центре 6-7 баллов по системе «Яндекса».

Сейчас небольшие пробки есть только на улицах Северной, Уральской, Мира, Рашпилевской и Суворова. На остальных улицах проезд транспорта свободный — на «Яндекс Картах» они подчеркнуты зеленым или желтым цветом.

С чем связано отсутствие пробок на улицах Краснодара в утренний час-пик точно неизвестно. Утром в городе прошел дождь.

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