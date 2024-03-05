Владимир Путин прибыл в Ставрополь

Президент России прибыл с рабочим визитом в столицу Ставропольского края днем 5 марта.

Ожидается, что в Ставрополе Владимир Путин проведет встречу с губернатором Владимиром Владимировым, а также посетит одно из местных агропромышленных предприятий, сообщает RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин может посетить Краснодар в ближайшие дни. Однако официальной информации о визите президента в краевую столицу пока не поступало.

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